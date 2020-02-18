AK Parti İl Başkanı Aksu:

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, " Türkiye'nin kaderiyle AK Parti'nin kaderi birdir." dedi.

Aksu, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, partilerinde kongre sürecinin başladığını söyledi.

Samsun'da delege seçimlerini büyük ölçüde tamamlandıklarını aktaran Aksu, şöyle devam etti:

"Bazı ilçelerimizde bayrak değişimi de yaşandı. İlkadım'da Dursun Mücahit Erbin, Atakum'da Abdülkadir Köstek, Alaçam'da Hasan Özdemir ilçe başkanı olarak atandı. Geçmiş dönemlerden bu zamana kadar görev yapmış ve bayrağı devreden ilçe başkanlarımıza da teşekkür ediyorum. Her biri bizim dava ve yol arkadaşımızdır. Kavak ilçemizde de bayrağı devralacak ilçe başkanı atamamız önümüzdeki günlerde yapılacaktır."

Samsun'da her 5 seçmenden birinin AK Parti üyesi olduğuna işaret eden Aksu, "Yaklaşık 200 bin üyemiz var. AK Parti kurulduğu günden itibaren Samsun'da vatandaşlarımızın çok ciddi anlamda teveccühü oldu. Hemşehrilerimiz bu davaya sahip çıktı. Türkiye'nin kaderiyle AK Parti'nin kaderi birdir. Bu çerçevede Samsun'da üye sayımızı çok daha yukarılara çıkarmanın kararlılığı içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

Aksu, Samsun'da ilçe kongrelerine başlayacaklarını dile getirerek, "İlk olarak 22 Şubat'ta Canik, 23 Şubat'ta Havza, 21 Mart'ta 19 Mayıs, 22 Mart'ta Çarşamba ilçe kongremizi yapacağız. İlçe kongre süreçleri 7'nci aya kadar devam edecek. Kongreler AK Parti'mizde coşkudur, heyecandır, teşkilat bayramıdır, birlik beraberliktir." diye konuştu.