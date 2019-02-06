AK Parti İl Başkanı Ali İlbaş'tan Hasta Ziyareti

AK Parti Siirt Belediye Başkan Adayı Ali İlbaş, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti Siirt Belediye Başkan Adayı Ali İlbaş, seçim çalışmalarını sürdürüyor.





Beraberinde partililerle Siirt Devlet Hastanesine gelen İlbaş, burada yatan hastalarla görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.





Sağlık alanında yapılan hizmetlerden Siirt'in de yararlandığını belirten İlbaş, şunları kaydetti:





"AK Parti iktidarıyla 16 yılda sağlık alanında yapılan yatırımlar halkımızı ihya etti. Cumhurbaşkanımızın hediyesi olan Siirt Tıp Fakültesi komşu iller için de bir yaşam merkez haline gelecek. Nitekim bugün görüştüğümüz vatandaşlarımızın buna yönelik güzel temennilerine şahit olduk."

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