AK Parti İl Başkanı Altınsoy: "Aksaray'da sosyal koruma kalkanı 66 milyon lirayı aştı" - Son Dakika

AK Parti İl Başkanı Altınsoy: "Aksaray'da sosyal koruma kalkanı 66 milyon lirayı aştı"

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, sosyal koruma kalkanı kapsamında Aksaray'a 66 milyon lira destek sağlandığını söyledi.

AK Parti İl Başkanı Altınsoy:

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, sosyal koruma kalkanı kapsamında Aksaray'a 66 milyon lira destek sağlandığını söyledi.


Korona virüsle mücadele kapsamında hayata geçirilen sosyal koruma kalkanı kapsamında Aksaray'a verilen destekleri açıklayan AK Parti İl Başkanı Altınsoy, "Covid-19 salgını sürecinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan sosyal koruma kalkanı ile ihtiyaç sahibi ailelerimize Aksarayımızda toplam 66 milyon 637 bin 463 TL destek ödemesi yapıldı" dedi.


Salgına karşı yürütülen mücadelede devletin tüm imkanlarını milleti için seferber ettiğini belirten İl Başkanı Altınsoy, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca, ilimizde Sosyal Destek Programı çerçevesinde 30 bin 820 kişiye 30 milyon 820 bin lira ödeme gerçekleştirildi. Kısa çalışma ödeneği ile 10 bin 465 kişiye 25 milyon 724 bin 79 TL, nakdi ücret desteği ile 3 bin 135 kişiye 3 milyon 817 bin 41 TL ve işsizlik ödeneği kapsamında 2 bin 418 kişiye 6 milyon 276 bin 343 TL ödeme yapıldı. Tüm bu ödemelerin toplamı ise 66 milyon 637 bin 463 lirayı aştı" şeklinde konuştu.


AK Parti'nin 18 yıldır olduğu gibi sosyal devlet anlayışıyla tüm dünyada örnek olmaya, vatandaşlarının yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Başkan Altınsoy, "Sosyal destek programı, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği kapsamında yapılan yardımlar için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk ile emeği herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - AKSARAY

Hüseyin Altınsoy, AK Parti, Aksaray, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 10:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti İl Başkanı Altınsoy: 'Aksaray'da sosyal koruma kalkanı 66 milyon lirayı aştı' - Son Dakika

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