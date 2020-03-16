AK Parti İl Başkanı Altınsoy fırsatçılara karşı uyardı - Son Dakika

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, koronavirüsü tedbir ve çalışmaları kapsamında haksız kazanç sağlamak isteyen fırsatçılara yönelik vatandaşlara gerekli mercilere şikayet etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.



Sürecin başından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan'ın liderliğinde ve kararlılığında, Sağlık Bakanı Koca'nın koordinasyonunda bütün birimler ve bakanlıkların iş birliği içinde, Türkiye'de koronavirüsle mücadele tüm hızıyla sürerken AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, durumdan istifade edip haksız kazanç sağlamak isteyen fırsatçılara karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı.



Söz konusu fırsatçılar gerekli mercilere şikayet etmeleri hususunda vatandaşlardan duyarlı olmalarını isteyen Başkan Altınsoy, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız, koronavirüs nedeniyle ürünlerde haksız fiyat artışı ve stokçuluk gibi durumlar için kurulan VİMER 189 İhbar Hattı ile 7 gün 24 saat hizmet verecek şekilde açılan ve görüntü paylaşabilecek. Ayrıca 0552 189 0 189 WhatsApp İhbar Hattına vatandaşlarımızın yaptığı şikayetler doğrultusunda gerekli çalışmalar yapılarak, fırsatçılara göz açtırılmayacak" dedi. - AKSARAY