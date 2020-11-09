AK Parti İl Başkanı Angı'dan 10 Kasım mesajı - Son Dakika

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı 10 Kasım dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Hasan Angı mesajında, "Milletimiz; Atatürk'ü ve en büyük eseri Cumhuriyet'i anlamak, Cumhuriyet'imizin ve Demokrasinin değerlerini her şartta korumak, bu düşüncelerini özümsemek, açtığı yolda ilerleyerek, gösterdiği hedefe ulaşmak için çaba gösterecek, Cumhuriyetimizi yeni eserlerle yücelterek sonsuza kadar yaşatacaktır" ifadelerine yer verdi.

İl Başkanı Hasan Angı, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk; milletinden aldığı güçle, emperyalist devletlere karşı var olma mücadelesinin hazırlayıcısı ve uygulayıcısı olarak tarihe geçmiş büyük bir devlet adamıdır. Mustafa Kemal Atatürk, yok edilmek istenen ulusumuzu ayağa kaldırmış, yanmış, yıkılmış yurt toprakları üzerinde yeni bir devlet kurarak, çağdaş dünyayla bütünleşmemizi sağlamış, bizlere demokratik bir Cumhuriyet, bağımsız bir ülke ve aydınlık yarınlar armağan etmiş büyük bir liderin aramızdan ayrılışının yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnet ve şükranla anıyoruz. 10 Kasımlar, artık O'nun aramızdan ayrılışının anma ve matem günü olmaktan çıkarak, bize bırakmış olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara, gelecek nesillere taşımaktır. Milletimiz; Atatürk'ü ve en büyük eseri Cumhuriyet'i anlamak, Cumhuriyet'imizin ve demokrasinin değerlerini her şartta korumak, bu düşüncelerini özümsemek, açtığı yolda ilerleyerek, gösterdiği hedefe ulaşmak için çaba gösterecek, Cumhuriyetimizi yeni eserlerle yücelterek sonsuza kadar yaşatacaktır. Bu tarihten gelen bir sorumluluğumuz, gelecek nesillere karşı en büyük ödevimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, aramızdan ayrılışının 82. yılında, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Devlet Adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyorum" dedi. - KONYA