AK Parti İl Başkanı Ay'dan "sahra hastanesi" değerlendirmesi - Son Dakika
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AK Parti İl Başkanı Ay'dan "sahra hastanesi" değerlendirmesi

7 saat önce

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Adana Büyükşehir Belediyesinin kısa süre içinde 1000 yataklı sahra hastanesi yaptığı iddialarına ilişkin, "Bizim de gözümüzle müşahede ettiğimiz gibi ortada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirttiği gibi bir hastane yok." dedi.

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Adana Büyükşehir Belediyesinin kısa süre içinde 1000 yataklı sahra hastanesi yaptığı iddialarına ilişkin, "Bizim de gözümüzle müşahede ettiğimiz gibi ortada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirttiği gibi bir hastane yok." dedi.

Ay, incelemede bulunmak ve konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapmak için partisinin Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleriyle sahra hastanesinin yapıldığı belirtilen TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ne geldi.

İl Başkanı Ay'ın girişine izin verilmediği için alana giren meclis üyelerinden Ozan Gülaçtı, cep telefonu kamerasıyla içeriden çektiği görüntüleri basın mensuplarıyla paylaştı.

Gülaçtı, fuar alanının içerisindeki sınırlı bir alanın bölmelere ayrıldığı ve hiçbir tıbbi cihazın olmadığının görüldüğü videoyu, basın mensuplarına izletti.

İl Başkanı Mehmet Ay da yaptığı açıklamada, sahra hastanesi olarak belirtilen alanda fuar zamanlarında kullanılan stantların bulunduğunu belirterek içeride yatakların olmadığı ve en basit sağlık hizmetinin bile karşılanamayacağı boş odaların bulunduğunu savundu.

"Burada bizim gözümüzle müşahede ettiğimiz gibi ortada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirttiği bir hastane yok." diyen Ay, şöyle devam etti:

"Burası Adana Fuar alanı. Bu fuarda kitap fuarları olur ve her fuarın bir standı olur. O stantları bölmek suretiyle 'Sahra Hastanesi yapıldı' diye basına servis ettiler. Bu çok ciddiyetsiz ve yakışıksız bir durumdur. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bu, koronavirüsle mücadele eden 25 bin sağlık çalışanına hakarettir. Devletimiz, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünyaya da örnek teşkil edecek çalışmalara imza atıyor. Bugün Adana'da 1550 yataklı hastanemiz var. Bunun yanı sıra 16'sı kamu hastanesi 16'sı özel hastane ve 2'si üniversite hastanesi olmak üzere 34 hastanemiz pandemi hastanesi olarak ilan edildi. Şu an hastanelerde Kovid-19 ile ilgili doluluk oranı yüzde 10. Peki burada bir ihtiyaç var mı? Bir ihtiyaç yok. İl Sağlık Müdürlüğü böyle bir ihtiyaçla ilgili Adana Büyükşehir Belediyesine başvurup da 'Böyle bir ihtiyacımız var, sahra hastanesi kurmak üzere bir çalışma yapın.' şeklinde bir isteği olmuş mu? Olmamış. Peki, belediye, iyi niyetle başladığını söylediği işle ilgili herhangi bir resmi kurumdan izin almış mı? Almamış. Hadi izin almadılar. Sahra hastanesiyle ilgili gerekli olan altyapıyı hazırlamışlar mı? Hazırlamamışlar. Vatandaşı manipüle edecek, insanların aklıyla alay edecek şekilde, '1000 kişilik hastane yapıldı', 'Koca Türkiye Cumhuriyeti 45 günde hastane yapamıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi 1000 yataklı hastane yaptı' demeyi bir genel başkana yakıştıramadım. Siyaset ciddiyet ister. Ülkeyi yönetme iddiasında olan muhalefet partisi liderinin de bu ciddiyetle siyaset yapması lazım. En azından kendisine verilen bilgiyi teyit ettirmesi lazım."

Şu an Adana'da yoğun bakım anlamında hiçbir ihtiyacın bulunmadığını aktaran Ay, böyle bir ihtiyacın ortaya çıkması halinde devletin gereğini yapacağını vurguladı.

Ay, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanlış bilgi verdiğini savunarak sorumluların bir an önce cezalandırmalarını talep etti.

Kamuoyunun yanıltıldığını ifade eden Ay, daha sonra şöyle konuştu:

"Yanlış bir bilgiyle, genel başkanı da sözcü kılmak suretiyle kendi siyasi ikballeri için açıklama yaptırıyorlar. Bu yanlıştır ve kabul edilemez. İçinde bulunduğumuz ortamda birliğimizi, beraberliğimizi korumamız, panik halindeki insanları sükunete davet etmememiz gerekirken, ihtiyaç olmamasına rağmen '1000 kişilik hastane yaptık' dediğinizde ortaya nasıl bir tablo çıkar? 'Demek ki Adana'daki vaka sayıları çok ciddi artış gösterdi. Devletin imkanları bu konuda yetersiz kalıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi de bu konuda işlem yaptı' diye anlarsınız. Böyle bir durum var mı? Yok. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk halkından özür dilemesini bekliyoruz. Adanalı vatandaşlarımız müsterih olsun. Devletimiz dirayet sahibidir. Devletimizin bütün imkanları vatandaşlarımızın emrinde. Herhangi bir ihtiyaç söz konusu değil."

AK Parti İl Başkanı Ay'dan sahra hastanesi değerlendirmesi

Sahra Hastaneleri, AK Parti, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 09:44 Kaynak: AA

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