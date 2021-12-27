AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı gündemi değerlendirdi - Son Dakika

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığından yapılan açıklamada, gündeme ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, küresel salgının zararlarının tüm dünyada görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde özellikle pandemi ile üretim odaklı istihdama yönelik ekonomik model ile bu süreci halkın en az zararla atlatabileceği bir yol izlendi. Özellikle döviz kurları üzerinden yapılan bu saldırılara karşı, Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ile faiz lobilerine boyun eğmeden bugünlere geldik. Bu süreçlerden başarıyla ve büyüyerek çıkacağız."