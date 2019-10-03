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AK Parti İl Başkanı Aydın'dan "Recep Gürkan" tepkisi

27 dakika önce

AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın, Ardahan Belediyesince düzenlenen "Kültür Sanat Günleri"ne davet edilmesini tepkiyle karşıladı.

AK Parti İl Başkanı Aydın'dan

AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın, Ardahan Belediyesince düzenlenen "Kültür Sanat Günleri"ne davet edilmesini tepkiyle karşıladı.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Ardahan'da düzenlenen "Kültür ve Sanat Günleri"ne davet edilen isimler arasında, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın da yer aldığını belirterek, Gürkan'ın 15 Temmuz'da yaptıklarının unutulmadığını vurguladı.

"Türk milletinin vatanı için en çok şehit verdiği 15 Temmuz gecesinde, vatandaşlarımız hainlere karşı bedenlerini tankların önüne siper ederken, darbeyi kadeh kaldırarak kutlayanların Ardahan'a daveti kabul edilemez." ifadesini kullanan Aydın, Ardahanlı halk ozanı Aşık Şenlik'in "Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana" dizelerini hatırlatarak şöyle devam etti:

"Aşık Şenlik'in memleketi olan Ardahan'a, hainliği ve darbeyi müspet gören böyle zihniyetin davet edilmesini doğru bulmuyorum. Biz ilimiz için yapılan her türlü etkinliğe ve her türlü sosyal faaliyete hep destek olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Lakin yapılacak etkinliklere katılacak olan şahıslar, bizi elbette ki ilgilendirir. Bu yüzden halkın iradesine darbe yapmaya kalkışıp, kendi milletine silah doğrultanları destekleyenlerin ve bunu tasvip edenlerin böyle bir etkinliğe davet edilmesi son derece yanlıştır, hayal kırıklığıdır ve vatanı uğruna canını vermiş şehitlerimize saygısızlıktır. Hilal ile Haç'ın, hak ile batılın mücadelesi olan hain darbe teşebbüsünde, Garp'ın uşaklarına alkış tutanların ve kadeh tokuşturanların, Anadolu'nun ve Türkiye'mizin kilidi olan ilimize davet edilmesi tam bir aymazlık, tam bir şuursuzluktur."

Aydın, davetten dönülmesi gerektiğini kaydetti.

Recep Gürkan, AK Parti, Ardahan, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 07:16 Kaynak: AA
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