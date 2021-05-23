AK Parti İl Başkanı Başaran, Ayvalık'ta tekneleri fırtınadan zarar gören balıkçılarla bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti İl Başkanı Başaran, Ayvalık'ta tekneleri fırtınadan zarar gören balıkçılarla bir araya geldi

23.05.2021 15:50
AK Parti İl Başkanı Başaran, Ayvalık'ta tekneleri fırtınadan zarar gören balıkçılarla bir araya geldi, System.String[]

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, Ayvalık ilçesinde etkili olan fırtınadan zarar gören kişilere gereken desteğin sağlanacağını bildirdi.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, Ayvalık ilçesinde etkili olan fırtınadan zarar gören kişilere gereken desteğin sağlanacağını bildirdi.

Partinin Balıkesir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Başaran, beraberindekilerle ilçede incelemelerde bulundu.

Tekneleri zarar gören balıkçı esnafına ve vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Başaran, ziyaretinde yaptığı konuşmada, hem Valilik aracılığıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı hem de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kaynak oluşturulacağını belirtti.

Tespitlerin yapılması ve ilgili birimlerin değerlendirme çalışmalarından sonra fonlarla herkese yardımcı olunacağını aktaran Başaran, şunları kaydetti:

"Öncelik ekmeğini burada kazanan, başka gelir kapısı olmayan arkadaşlarımıza da ayrıcalık sağlanması için çalışacağız. Çekek yeri ile ilgili de belli bir aşama kaydedilmiş. Bürokraside belli bir noktaya, aşamaya gelinmiş. Bununla ilgili geçen süreçte biraz vakit kaybedilmiş. Vekillerimiz, bakanlarımızla görüştüler. Tarım Bakanımız ve Ulaştırma Bakanımızla görüştüler. Bu noktada Allah nasip ederse en kısa sürede bu barınağın yapılması ile ilgili gerçekleşmesi, ilave tablolarla nelerin yapılabileceği, bu insanlarımızın işi gücü ile uğraşması için inşallah bunu tez zamanda yapacağız.

AK Parti şimdiye kadar tarım alanında, sel felaketlerinde, depremlerde veya herhangi bir zarar durumunda her daim milletimizin yanında olmuştur. Acil şey neyse, barınmaysa barınma, gıda yardımı ise gıda yardımının hemen yapılması, sıkıntısı varsa maddi desteklerin sağlanması, borçları varsa onların ertelenmesi için gerekenin yapılması, primlerin ertelenmesi gibi mağduriyete düşmüş olan insanlarımızın, vatandaşlarımızın, hangi noktadaysa acil ve elzem olan, gereken neyse bu konuda gereğini yapıyor. Devletin bütün imkanlarını ve şartlarını zorlayarak vatandaşlarımızın yanında oluyor. Bu konuda da gönlünüz rahat olsun. Devlet yanınızda, biz de vekillerimizle, ilçe başkanımızla, bütün teşkilatımızla, hem AK Parti siyasi teşkilatı, hem de vekillerimiz olarak buradayız, yanınızdayız. Elimizden geleni yapacağız."

Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, AK Parti, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti İl Başkanı Başaran, Ayvalık'ta tekneleri fırtınadan zarar gören balıkçılarla bir araya geldi - Son Dakika


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