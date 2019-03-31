AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak Oyunu Kullandı
1 saat önce
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Başakşehir'de yer alan TOKİ Kayaşehir Ortaokulu'nda oyunu kullandı.
AK Parti İstanbul
İl Başkanı Bayram Şenocak
, Başakşehir
'de yer alan TOKİ Kayaşehir
Ortaokulu'nda oyunu kullandı.
Kent genelindeki bazı okulları ziyaret ederek sandık görevlilerine kolaylıklar dileyen AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, daha sonra oy kullanacağı Başakşehir'de yer alan TOKİ Kayaşehir Ortaokulu'na geçti. Burada oyunu kullanan Bayram Şenocak, seçimlerin Türkiye
için hayırlı olması temennisinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:40 Kaynak: DHA
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