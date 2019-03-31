AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak Oyunu Kullandı
26 dakika önce
Ak Parti İl Başkanı Bayram Şenocak oyunu kullandıİSTANBUL, (DHA) - AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak oyunu kullandı.
Ak Parti İl Başkanı Bayram Şenocak
oyunu kullandı
İSTANBUL, (DHA
) - AK Parti
İl Başkanı Bayram Şenocak oyunu kullandı. Başakşehir
'de yer alan TOKİ Kayaşehir
Ortaokulu'nda oyunu kullanan Şenocak, seçimin hayırlara vesile olmasını diledi.
AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, kent genelindeki bazı okulları ziyaret ederek sınıfları dolaşan ve sandık görevlilerine kolaylıklar dileyen AK Parti İstanbul
İl Başkanı Bayram Şenocak, daha sonra oy kullanacağı Başakşehir'de yer alan TOKİ Kayaşehir Ortaokulu'nda geçti. Şenocak, seçimlerin Türkiye
için hayırlı olmasını dilediğini belirtti.
(FOTOĞRAFLI)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:30 Kaynak: DHA
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