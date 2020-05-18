AK Parti İl Başkanı Çalışkan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı - Son Dakika

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çalışkan, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a çıkışının yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve sevincini yaşadığını belirtti.

19 Mayıs 1919'un Atatürk'ün önderliğinde Türk milletinin vatanını sahiplenerek, bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü ve geleceğini yeniden kurmaya giriştiği tarih olduğunun altını çizen Çalışkan, şunları ifade etti:

"Milletimiz bu tarihte yaktığı bağımsızlık meşalesi ile mazlum ulusların yolunu aydınlatarak esaret altındaki diğer milletlere de örnek olmuştur. Bağımsızlığa, aydınlığa ve geleceğe duyulan inanç nedeni ile bu milli günümüz Türk gençliğine armağan edilmiştir. Her alanda kendilerine güvendiğimiz ve geleceğimiz olan gençlerimizin 19 Mayıs'ın anlamını özümseyerek, ecdadımızın emaneti olan bu vatanı daima koruyacaklarına, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak bunu nesilden nesile aktaracaklarına ve ülkemizi daha huzurlu günlere taşıyacaklarına gönülden inanıyoruz."