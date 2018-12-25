AK Parti İl Başkanı Çalışkan'dan Esnaf Ziyareti

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Küçük Sanayi Bölgesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Küçük Sanayi Bölgesi'ndeki esnafı ziyaret etti.



AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalışkan, sanayi sakinlerinin işleri ve bölgenin son durumu hakkında bilgi aldı.



Sanayi esnafının yol, yerleşim, altyapı ve planlama konularında belediyenin ilgisizliğinden şikayet etmesi üzerine Çalışkan, şunları kaydetti:



"Odunpazarı, şehrimizin gözbebeği ancak 2014 yılından bu yana bölge sakinlerinden duymadığımız şikayetin kalmaması bizleri üzüyor. Belediye Meclisinde Odunpazarı ve Eskişehir halkı yararına olan projelerin 4 yıl bekletildikten sonra seçim öncesi geçirilmeye çalışıldığı bir ortamdayız. Birilerinin aklına seçim öncesi gelen projelerle sizlerin daha fazla mağdur edilmesine müsaade etmek istemiyoruz."

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