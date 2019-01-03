Son Dakika Haberleri: AK Parti İl Başkanı Çalışkan'dan Esnaf Ziyareti

AK Parti İl Başkanı Çalışkan'dan Esnaf Ziyareti

44 dakika önce

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, kentteki esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

AK Parti İl Başkanı Çalışkan'dan Esnaf Ziyareti, System.String[]
AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, kentteki esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalışkan, Cumhuriyet Bulvarı, Sarper Caddesi'ndeki ve Hamamyolu Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Çalışkan, ziyaretinde, düzenli hale gelen ziyaretlerini bu hafta şehir ticaretinin kalbinin attığı noktalarla sürdürdüklerini belirterek, yaklaşan yerel seçimler öncesi halkın fikir ve beklentilerinin kendileri için belirleyici olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz insanlarımızın önce gönüllerini fethetmek, sonra da oylarına talip olmak durumundayız." sözüne önem verdiklerine değinen Çalışkan, Eskişehir'in hak ettiği hizmet anlayışına kavuşması için "gece gündüz" demeden çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:54 Kaynak: AA

Politika
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