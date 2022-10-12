AK Parti İl Başkanı Çalışkan'dan ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Özcan'a ziyaret - Son Dakika
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AK Parti İl Başkanı Çalışkan'dan ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Özcan'a ziyaret

12.10.2022 17:28
AK Parti İl Başkanı Çalışkan'dan ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Özcan'a ziyaret

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır ve Yönetim Kurulu üyeleriyle Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Adnan Özcan'a ziyarette bulundu.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır ve Yönetim Kurulu üyeleriyle Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Adnan Özcan'a ziyarette bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Çalışkan, Rektör Özcan'a "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Prof. Dr. Özcan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AK Parti İl Başkanı Çalışkan, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir'imizde birbirinden değerli üniversitelerimiz var ve yapacakları çalışmalar kentin geleceği için çok kıymetli. Şehrimizi bir adım daha ileriye götürecek her çalışmanın destekçisi olmaya devam edeceğiz. Ayrıca, üniversitemizde sivil havacılık alanında yapılan faaliyetler ve yeni projeler hakkında bilgi aldık. Dünyada uluslararası uçuşa ilişkin havaalanı olan tek üniversitenin ESTÜ olması da ayrı bir gurur kaynağımız. Özellikle havacılık alanında vizyonlu projeleriyle önümüzdeki dönemde üniversitemizin adını sıkça duyacağız. Buna inancımız tam. Üniversitemizin yeni dönemi hayırlı olsun. Prof. Dr. Adnan Özcan hocamıza ve ekibine şehrimize akademik alanda yapacakları çalışmalarda kolaylıklar diliyorum."

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Kaynak: AA

Eskişehir, AK Parti, Rektör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti İl Başkanı Çalışkan'dan ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Özcan'a ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti İl Başkanı Çalışkan'dan ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Özcan'a ziyaret - Son Dakika
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