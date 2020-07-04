AK Parti İl Başkanı Çalışkan'dan MÜSİAD'a ziyaret - Son Dakika

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ve yönetim kurulu üyeleri, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Eskişehir Şubesi'ni ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalışkan ve beraberindekiler ziyarette MÜSİAD Eskişehir Şube Başkanı Hakan Duman ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda fikir alışverişinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çalışkan, pandemi sürecinde dünyanın ve Türkiye'nin zor günler geçirdiğine değinerek, "İnşallah el birliğiyle en az hasarla bu günleri geride bırakacağız. İş insanlarımızla da bu kapsamda şehrimizin gündemi ile ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Misafirperverlikleri için MÜSİAD Eskişehir Şubesi Başkanı Hakan Duman ve yönetimine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Duman ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.