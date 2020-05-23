AK Parti İl Başkanı Çalışkan'dan Ramazan Bayramı mesajı - Son Dakika

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Çalışkan, mesajında, dünyada ve Türkiye'de yaşanan salgına rağmen ramazan ayındaki birlik ve beraberliğin Ramazan Bayram ile daha da pekişeceğini belirtti.

Bayramların milli ve manevi hassasiyetlerin artmasını sağladığını ifade eden Çalışkan, şunları bildirdi:

"Bayramlarımız insanların barışarak kardeşçe kucaklaştığı, millet olma şuurunun şekillendiği ve köklü geçmişimizin ışığında geleneklerimizin geleceğe aktarılmasında önemli bir yere sahiptir. Eskişehirimiz milli ve manevi değerlerine özellikle de bayramlarına her zaman vefa göstererek birlik ve beraberlik duyguları ile bu geleneklerimizi nesilden nesillere aktarılmasına öncülük etmiştir. Özellikle yaşadığımız salgın sürecinde yardımlaşma ve paylaşma gibi evrensel ilkelerin yoğunlaştığı ramazan ayımızın bayram ile taçlanacağı bu zamanları idrak etmenin mutluluğu ile hep bir arada huzurlu nice bayramlar geçirmek dileği ile tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı tebrik eder, saygı ve selamlarımı sunarım."