AK Parti İl Başkanı Çalışkan'dan URAYSİM açıklaması - Son Dakika
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AK Parti İl Başkanı Çalışkan'dan URAYSİM açıklaması

10.03.2022 17:09
AK Parti İl Başkanı Çalışkan'dan URAYSİM açıklaması

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi (URAYSİM) Projesi'nin önemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi (URAYSİM) Projesi'nin önemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce yaptığı açıklamada URAYSİM Projesi'nin, Eskişehir ve sanayiciler açısından önemini anlattığını kaydetti.

Açıklamasında Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e yönelik eleştiride bulunan Çalışkan, şunları bildirdi:

"Büyükşehir belediye başkanı da her zamanki gibi kendi yaptıklarının dışındaki hizmetleri, küçük görme ve önemsizleştirme çabasına giriyor. Bizim arzumuz, teknolojik ve yenilik içeren böyle bir yatırımı şehrimiz kazansın istiyoruz. Ayrıca şehrimizin sanayicisi meselenin değerini biliyor ve marka değeri taşıyan projeye sahip çıkıyor. Birilerinin her zaman yaptığı gibi, engellemeye devam etse de yaptığımız açıklamalardan rahatsızlık duysa da biz, şehrimize yatırımın gelmesi için çalışacak, ekonomiye katkısı noktasında doğruları her daim anlatmaya devam edeceğiz."

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Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir, Araştırma, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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