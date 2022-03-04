AK Parti İl Başkanı Çalışkan'dan URAYSİM Projesi açıklaması - Son Dakika
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AK Parti İl Başkanı Çalışkan'dan URAYSİM Projesi açıklaması

04.03.2022 17:30
AK Parti İl Başkanı Çalışkan'dan URAYSİM Projesi açıklaması

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, kent için önemli olan Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi (URAYSİM) Projesi ile ilgili Büyükşehir Belediyesine eleştirilerde bulundu.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, kent için önemli olan Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi (URAYSİM) Projesi ile ilgili Büyükşehir Belediyesine eleştirilerde bulundu.

Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada, URAYSİM Projesi iptal ettirmeye ilişkin Büyükşehir Belediyenin açtığı davanın şehrin geleceğine zarar verdiğini vurguladı.

URAYSİM Projesi'nin hayata geçmesine engel olmanın gençlerin istihdamına engel olmak anlamına geldiğini belirten Çalışkan, şöyle devam etti:

"URAYSİM Projesi'nin hayata geçmesine engel olmaya çalışmak ileri teknoloji hamlesine ve yatırımına, sanayinin gelişimine, ihracata, ekonomik büyümeye engel olmaktır. Üzülerek görüyoruz ki bugün birileri URAYSİM gibi şehrimize büyük kazanım sağlayacak marka projeyi engelleme çabası içerisinde. URAYSİM raylı sistemler adına hem bilimsel yönde büyük kazanım sağlayacak hem de özellikle üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olacak gençlerimize büyük bir istihdam kapısı olacaktır. Ancak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin özellikle projeyi iptal ettirmeye ilişkin açtığı dava ile de görüyoruz ki geçmişteki butik şehir arzuları halen devam etmektedir. Bugün engel olmaya çalıştığınız proje, şehrin yüksek teknoloji ile yapacağı atılımın temelidir. Yenilenebilir enerji ile işletilen raylı sistemlere dönük, bu temel tesise engel olmak ise bu şehre yaşatacağınız en büyük kötülüktür."

Çalışkan, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ve Eskişehir Sanayi Odasının da verilmeye çalışılan zararı en iyi anlayanlardan olduğunu gördüklerine değinerek, şunları kaydetti:

"Şehrin demiryollarına ilişkin 100 yıllık birikimi ile inanılmaz büyüklükte iş sahası olan, şehrimizin ekonomisini ve ihracatını en az bir kat daha arttıracak milyarlarca liralık bir yatırım ve en önemlisi de mühendisinden, teknisyenine ve işçisine, binlerce gencimizi istihdam sağlayacak projeyi mutlaka bu şehre kazandıracağız. Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin yukarıdaki üretim, istihdam, yatırım, ihracat odaklı raylı sistemler teknolojisine ve URAYSİM'e dönük engelleme çabalarını kamuoyunun takdirine saygıyla sunarız."

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Araştırma, Eskişehir, İstihdam, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti İl Başkanı Çalışkan'dan URAYSİM Projesi açıklaması - Son Dakika


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