Son Dakika Haberleri: AK Parti İl Başkanı Çalışkan'dan Yeni Yıl Mesajı

AK Parti İl Başkanı Çalışkan'dan Yeni Yıl Mesajı

42 dakika önce

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti İl Başkanı Çalışkan'dan Yeni Yıl Mesajı, System.String[]
AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çalışkan, mesajında, 2019 yılının Eskişehir'e, Türkiye'ye ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diledi.

Türkiye'nin istikrarla sürdürdüğü atılımların yeni yılda da kararlılıkla devam etmesini istediğini vurgulayan Çalışkan, şunları kaydetti:

"Büyüme ve kalkınmamızın artarak devamını temenni ediyorum. Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada gücünü arttırarak 2023 hedeflerimize sağlam bir iradeyle ulaşacağımıza inancım tam. Teşkilatımız ve hemşehrilerimizle şehrimizin gelişmesi ve kalkınması için her alanda çalışmaya, heyecanımızı da diri tutmaya devam edeceğiz. Yeni yıla yeni umut ve heyecanlarla girdiğimiz bu günlerde en büyük gayemiz, birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmek, şehrimiz ve ülkemizin istikbali için durmadan çalışmaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:52 Kaynak: AA

Eskişehir, Türkiye, Güncel
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