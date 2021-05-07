AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay'dan Eskişehirli çiftçiye destekleme duyurusu - Son Dakika

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, çiftçilere yapılacak destek ödemelerinin bugün hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Günay, yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehir'de çiftçiye hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği ile sertifikalı tohum üretim desteği olarak toplam 15,8 milyon lira destekleme ödemesinin bugün banka hesaplarına yatacağını bildirdi.

Çiftçilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları 4-6-8 ile bitenlerin bugün saat 18.00'den sonra, 0 ve 2 ile bitenlerin ise 10 Mayıs Pazartesi günü saat 18: .00'den sonra banka hesaplarından bu desteklemeleri alabileceğini belirten Günay, "Devletimiz üreten çiftçimizin her zaman yanında ve onu desteklemeye devam edecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ve ekibine çiftçilerimiz adına teşekkür eder, tüm çiftçilerimize hayırlı bayramlar dileriz." ifadelerini kullandı.