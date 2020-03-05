AK Parti İl Başkanı Çalışkan esnafı ziyaret etti - Son Dakika
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AK Parti İl Başkanı Çalışkan esnafı ziyaret etti

6 saat önce

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, esnaf ziyaretinde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Çalışkan esnafı ziyaret etti, System.String[]

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, esnaf ziyaretinde bulundu.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre Çalışkan, Yunus Emre Halk Çarşısı esnafı ve Ziya Paşa Caddesi'nde bulunan Mini Taksi Durağı'nı ziyaret eti.

Vatandaşlarla ve esnafla sohbet eden Çalışkan, "Fırsat bulduğumuz her anı değerlendirip hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Hizmet üreten esnafımızı önemsiyoruz. Ülke olarak tarihi mücadele verdiğimiz bugünlerde vatandaşlarımızdan tam destek görmek hepimiz için gurur verici. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

Esnaf ise ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eskişehir, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:20 Kaynak: AA
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