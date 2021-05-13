AK Parti İl Başkanı Çalışkan görev başındaki sağlık ve emniyet çalışanlarının bayramını kutladı - Son Dakika

AK Parti İl Başkanı Çalışkan görev başındaki sağlık ve emniyet çalışanlarının bayramını kutladı

13.05.2021 14:11
AK Parti İl Başkanı Çalışkan görev başındaki sağlık ve emniyet çalışanlarının bayramını kutladı, System.String[]

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Ramazan Bayramı'nda görev başında olan sağlık çalışanları ve emniyet mensuplarını ziyaret etti.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Ramazan Bayramı'nda görev başında olan sağlık çalışanları ve emniyet mensuplarını ziyaret etti.

Çalışkan, bayram namazı sonrası Tepebaşı ilçesi filyasyon ekibine, ardından Zübeyde Hanım Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Çocuk Acil Servisi ile Şehir Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarına ziyarette bulundu.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi girişindeki kontrol noktasında görevli polislerle bir araya gelen Çalışkan, ziyaretlerinde görevi başındaki sağlık çalışanlarının ve emniyet mensuplarının Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Ramazan Bayramı, Eskişehir, AK Parti, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti İl Başkanı Çalışkan görev başındaki sağlık ve emniyet çalışanlarının bayramını kutladı - Son Dakika


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