AK Parti İl Başkanı Çalışkan, mahalle komisyonu toplantısına katıldı

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, teşkilatın Işıklar Mahallesi Komisyonunun toplantısında partililerle bir araya geldi.

Çalışkan, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, tüm seçimlerin önemli olduğunu ancak 2023 seçimlerinin daha önemli olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Dezenformasyon ve yalanın bu kadar had safhada olduğu bu dönemde teşkilatımıza çok büyük görevler düşüyor. Hemşehrilerimize hakikati göstermek için gecemizi gündüzümüze katıp her mahallemizde kapı kapı dolaşacağız. Belediyecilik alanında mevcut belediyelerin 'hizmetsizlik' anlayışını hemşehrilerimizin hak etmediklerini anlatacağız. Demokrasi sandıkta başlar ve sandıkta tecelli eder. Bu bağlamda sandıklara sahip çıkmak için anahtarlarımızdan biri mahalle yönetimlerimiz. Dava arkadaşlarımızla Işıklar Mahallemizdeki son durumu, 2023 sürecindeki yol haritamızı ve saha çalışmalarımızı değerlendirdiğimiz verimli bir toplantı gerçekleştirdik."