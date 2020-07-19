AK Parti İl Başkanı Çalışkan, pazarcılarla bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Kurtuluş Kapalı Halk Pazarı'nda esnafla bir araya geldi.

Partinin İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Çalışkan, pazarcı esnafının sorun ve talepleri hakkında bilgi aldı.

Çözüm önerilerinin de ele alındığı görüşmede Çalışkan, Kurtuluş Kapalı Halk Pazarı'ndaki bakımsızlığın Eskişehir'e yakışmadığını belirtti.

Çalışkan, şunları kaydetti:

"Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait sadece bir kapalı pazar yeri var ama onda da bakım sıfır. Şehrin göbeğindeki pazarın şu hali içler acısı. Pazara insanlar girmeye korkuyor. Otoparkın her yerinden su akıyor ve kokudan girilmez vaziyette. Kışın yağmur sularından korunmak için pazarcı kardeşlerimiz emaneten naylonlarla tezgahlarının üstlerini kapatıyorlar. Pazar çevresinde kaldırım ve tretuvar bakımı dahi yok. Burası kendi kaderine terk edilmiş gibi. Hemşehrilerimiz bu ilgisizliği ve vurdumduymazlığı hak etmiyor. Pazarcı esnafımız, pazar yeri ile Yunus Emre Halk Çarşısı arasındaki kullanılmayan alanlara sistemli bir şekilde otobüs durakları yapılarak güzel bir trafik düzenlemesiyle pazarın canlanacağını düşünüyor. Pazarcılarımıza ve pazardan alışveriş yapan hemşehrilerimize yakışan bir pazar yerinin en kısa sürede hizmete geçmesi için elimizden geleni yapacağız."