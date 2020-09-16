AK Parti İl Başkanı Çalışkan STK'lar ile bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti İl Başkanı Çalışkan STK'lar ile bir araya geldi

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Eskişehir'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarıyla bir araya gelerek normalleşme sürecinin ardından şehrin gündemine dair istişarelerde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Çalışkan STK'lar ile bir araya geldi, System.String[]

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Eskişehir'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarıyla bir araya gelerek normalleşme sürecinin ardından şehrin gündemine dair istişarelerde bulundu.

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin ekonomik hayatına yön veren temsilcilerle aynı masada buluşan Çalışkan, Eskişehir'e dair fikir alışverişi yaptı.

Çalışkan, Kovid-19'un ekonomik yansımalarına dikkati çekerek, "Eskişehir için daha fazla neler yapabilir? Bunu konuşuyoruz. İstişare kültürü ile ortak akla her zaman olduğu gibi önem vermeye devam ediyoruz. STK'lar ile interaktif biçimde sürekli görüş alışverişi halindeyiz. Talep ve önerileri ilgili kurum ve makamlara ileterek, takibi konusunda elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz. İnşallah bu süreci el birliği, güç birliği ve dayanışma içinde hep birlikte atlatacağız. Davetimize katılan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıya Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ekrem Birsen'in yanı sıra, Eskişehir Ticaret Odası, MÜSİAD, TÜMSİAD, ESGİAD, ESMİAD, Eskişehir Ticaret Borsası ve ERİAD temsilcileri katıldı.

Sivil Toplum Kuruluşları, Eskişehir, AK Parti, Sivil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 15:39 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti İl Başkanı Çalışkan STK'lar ile bir araya geldi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: ABD Merkez Bankası FED, politika faizinde değişikliğe gitmedi Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi Bahçeli: Sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalı Son Dakika: Bilimsel gelişmelere atıf yapan Bakan Koca, salgının sonunun geldiğini söyledi Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü
Alman ekibi Molzen, Holdenstedt'e 37-0 yenildi Alman ekibi Molzen, Holdenstedt'e 37-0 yenildi         
21:40
Başhekim yardımcısı, hastane otoparkında tabancayla başından vurulmuş halde bulundu Başhekim yardımcısı, hastane otoparkında tabancayla başından vurulmuş halde bulundu         
20:51
Bakan Koca, Türkiye geneli yoğun bakım yatak doluluk oranlarını paylaştı! 7 ilin yüksek yüzdesi korkuttu Bakan Koca, Türkiye geneli yoğun bakım yatak doluluk oranlarını paylaştı! 7 ilin yüksek yüzdesi korkuttu         
20:38
Son Dakika: Türkiye'de 16 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 1771 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 16 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 1771 yeni vaka tespit edildi         
20:17
67 yaşındaki komşusunu döven Halil Sezai'nin 4 suçtan ifadesi alınacak 67 yaşındaki komşusunu döven Halil Sezai'nin 4 suçtan ifadesi alınacak         
19:26
Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor         
17:33
Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor         
17:17
Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı         
17:03
RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti         
16:56
Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü         
15:59
Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?         
14:56
Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti         
14:02
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu         
12:14
Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı         
11:09
İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı         
10:53
"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı         
10:06
Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira         
09:32
Andrija Zivkovic, attığı golle 20 gün önce gönderildiği Benfica'yı Şampiyonlar Ligi'nden eledi Andrija Zivkovic, attığı golle 20 gün önce gönderildiği Benfica'yı Şampiyonlar Ligi'nden eledi         
09:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2020 21:47:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti İl Başkanı Çalışkan STK'lar ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei