AK Parti İl Başkanı Çalışkan STK'lar ile bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Eskişehir'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarıyla bir araya gelerek normalleşme sürecinin ardından şehrin gündemine dair istişarelerde bulundu.

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin ekonomik hayatına yön veren temsilcilerle aynı masada buluşan Çalışkan, Eskişehir'e dair fikir alışverişi yaptı.

Çalışkan, Kovid-19'un ekonomik yansımalarına dikkati çekerek, "Eskişehir için daha fazla neler yapabilir? Bunu konuşuyoruz. İstişare kültürü ile ortak akla her zaman olduğu gibi önem vermeye devam ediyoruz. STK'lar ile interaktif biçimde sürekli görüş alışverişi halindeyiz. Talep ve önerileri ilgili kurum ve makamlara ileterek, takibi konusunda elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz. İnşallah bu süreci el birliği, güç birliği ve dayanışma içinde hep birlikte atlatacağız. Davetimize katılan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıya Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ekrem Birsen'in yanı sıra, Eskişehir Ticaret Odası, MÜSİAD, TÜMSİAD, ESGİAD, ESMİAD, Eskişehir Ticaret Borsası ve ERİAD temsilcileri katıldı.