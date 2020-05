AK Parti İl Başkanı Çalışkan, Vefa Sosyal Destek Grupları'nı ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan Vefa Sosyal Destek Grupları'nı ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tepebaşı Kaymakamlığı Vefa Sosyal Grubu'na gerçekleşen ziyarette Çalışkan, özverili çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür etti.

Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıya değinen Çalışkan, şunları bildirdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarımız vatandaşlarımızın her ihtiyacını karşılamak için canla başla mücadele ediyor. Ekmeğinden suyuna kadar her malzeme vatandaşlarımızın kapılara kadar getiriliyor. Ekiplerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Elimizden ne geliyorsa her daim yanlarındayız. Ancak yapılan bu güzel çalışmalardan bazıları rahatsız olmuş olacak ki mübarek ramazan gününde gayesi sadece vatandaşlarımıza hizmet götürmek olan iki kardeşimiz Van'da hain teröristlerin düzenlediği alçak saldırı sonucu hayatlarını kaybetti. Kardeşlerimize bir kez daha yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."