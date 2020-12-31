AK Parti İl Başkanı Çelik 2020 yılını değerlendirdi - Son Dakika

AK Parti İl Başkanı Çelik 2020 yılını değerlendirdi

31.12.2020 14:32
AK Parti İl Başkanı Çelik 2020 yılını değerlendirdi, System.String[]

AK Parti Çankırı İl Başkanlığı tarafından 2020 yılının değerlendirilmesi yapıldı.

AK Parti Çankırı İl Başkanlığı tarafından 2020 yılının değerlendirilmesi yapıldı.

2020 yılının son gününde basın mensuplarıyla bir araya gelen AK Parti İl Başkanı Av. Abdulkadir Çelik yapılan ve devam eden projeler hakkında bilgiler verdi. Başkan Çelik, "2020 yılı içerisinde gençlik ve spor alanında da önemli miktarda yatırım yapıldı şehrimize. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Belediye Başkanlarımızla yapılan protokoller çerçevesinde 48 milyon değerinde spor tesisleri şehrimize kazandırılıyor. Bir kısmı tamamlandı bir kısmının yapım çalışmaları devam ediyor. Kapalı yüzme havuzunun ihalesi sonuçlandı ve en kısa zamanda temeli atılarak 2021 yılı içerisinde hizmete sunulacak. Yine Yapraklı yolunun altında 77 dönümlük alanda spor vadisi ve millet bahçesi yapımına ilişkin çalışmalara başladık. İnşallah en kısa zamanda da bu yatırımları da halkımızın hizmetine sunmak için gayret gösteriyoruz" dedi.

Başkan Çelik, "Belediyelerimize 2020 yılı içerisinde başta Çankırı Belediyesi olmak üzere ilçe ve belde belediyelerimize yatırımlar konusunda, parti ayrımı gözetmeksizin maddi destek ve makine ekipman desteği konusunda konuların takipçisi olduk. Cumhur ittifakının ruhuna uygun bir şekilde Çankırı Belediyemize Milletvekilimizin girişimleriyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Çay projesine hibe para desteği, hibe eskavatör ve yol süpürme aracı, Büyük Cami etrafı restorasyon çalışmaları için hibe para ve kredi desteği ile, arsa tahsislerinin yapılmasını sağladık. Bizim dönemimizde çalışmalarına başlanan Avrupa Birliği İPA projesi kapsamında yaklaşık 30 Milyon Euro bedelli altyapı projesinin onaylanması sürecini takip ederek şehrimizin altyapı sorunun çözülmesi için konunun takipçisi olduk. 2020 yılı içerisinde Eldivan ve Orta ilçemizde doğalgaz çalışmaları başladı ve bu iki ilçemizde en kısa zamanda doğalgaz kullanılmaya başlanacak. Doğalgaz olmayan ilçelerimizin de doğalgaza kavuşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Toplantıya AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Bahri Kılıç, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Melike Çilhan, İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Çıbık ve partililer katıldı. - ÇANKIRI

AK Parti İl Başkanı Çelik 2020 yılını değerlendirdi

Avrupa Birliği, AK Parti, Hisarcık, Çankırı, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti İl Başkanı Çelik 2020 yılını değerlendirdi - Son Dakika


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