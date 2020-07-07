AK Parti İl Başkanı Ceyhun, Bakan Kurum'un ziyaretini değerlendirdi - Son Dakika

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, bir taraftan şehri imar ederken diğer yandan da gönülleri ihya edeceklerini söyledi.



Ceyhun, AK Parti İl Başkanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen pazar Kütahya'ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un ziyaretini değerlendirdi.



Ziyaretin Kütahya adına oldukça verimli geçtiğini belirten Ceyhun, şunları kaydetti:



"Sayın Bakanımızın ziyaretine teşkilatlarımız, belediye başkanlarımız ve İl Genel Meclisimizin gayet güzel hazırlandığını gördüm. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca sayın milletvekillerimizin, Bakanımız ziyaretinde Kütahya ile ilgili donanım ve katkıları takdire şayandı. Milletvekillerimize de yürekten teşekkür ediyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın koymuş olduğu vizyon çerçevesinde 2023'e, 2053'e, 2071'e hazır hale getirmek için 'Durmak yok, yola devam' diyoruz. Bu sevda burada bitmez. Kütahya'mız için enerjimiz, düşüncelerimiz, planlarımız ve gerçekleştireceğimiz daha pek çok güzellikler var."

Ceyhun, Kütahya için kazanımlar elde etmeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.