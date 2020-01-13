AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu'dan haftalık değerlendirme - Son Dakika
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AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu'dan haftalık değerlendirme

6 saat önce

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ülke ve dünya gündeminde yaşanan gelişmelerde izledikleri politikalar sayesinde partilerine olan ilginin arttığını belirtti.

AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu'dan haftalık değerlendirme, System.String[]

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ülke ve dünya gündeminde yaşanan gelişmelerde izledikleri politikalar sayesinde partilerine olan ilginin arttığını belirtti.

İl başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çopuroğlu yoğun bir çalışma temposu içerisinde olmalarına rağmen esnaf ve vatandaş ziyaretlerini ihmal etmediklerini vurguladı.

Çopuroğlu, "Gün içinde il teşkilatına çok sayıda esnaf, vatandaş, sivil toplum kuruluşlarından ziyaretler gerçekleştiriliyor. Halkla iç içe olmaya gayret gösteriyoruz. Sadece seçim dönemlerinde değil, her gün halkın, esnafın içinde olmaya çalışarak, onları dinliyor ve çözülmesi gereken sorunlar varsa bununla ilgili adımlar atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Parti olarak her alanda önemli çalışmalar yaptıklarının altını çizen Çopuroğlu, ülke ve dünya gündeminde yaşanan gelişmelerde izledikleri politikalar sayesinde partilerine olan ilginin arttığını belirtti.

Çopuroğlu, kısa zaman önce AK Partiye geçen İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ile birlikte İncesu ilçesinde de önemli çalışmalar yapmaya devam edeceklerini kaydederek, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın mecliste gerçekleştirilecek grup toplantısında İlmek'e parti rozetini takacağını sözlerine ekledi.

AK Parti, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:32 Kaynak: AA
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