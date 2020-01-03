AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu, Hacılar esnafını ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Hacılar ilçesinde esnaf ve sanayicileri ziyaret etti.

İl başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretleri sırasında konuşan Çopuroğlu, esnafın kendilerine güvendiğini ve desteklediğini belirtti.

Kayseri'ye hizmet vermeye devam edeceklerini vurgulayan Çopuroğlu, "Hacılar Belediye Başkanımız Bilal Özdoğan ve teşkilat mensuplarımızla birlikte ilçe esnafımızı ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulunduk. Bizi sıcak bir şekilde karşılayarak çay ikramında bulunan esnafımıza teşekkür ediyoruz. Onlarla yaptığımız sohbette bizlere olan güvenlerini gördük. Biz de halkımızın bize olan güvenini ve desteklerini boşa çıkartmayacağız." ifadelerini kullandı.