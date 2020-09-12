AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu'ndan 12 Eylül mesajı - Son Dakika

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 12 Eylül 1980 darbesinin 40. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çopuroğlu, mesajında, 12 Eylül 1980'in demokrasiye vurulmak istenen darbenin, ihanetin, insanların türlü işkencelere maruz kaldığı inanç, düşünce ve teşebbüs özgürlüklerinin yok edildiği, tarih sayfasının en kara günlerinden bir olduğunu belirtti.

12 Eylül'ün Türkiye'nin demokrasi tarihinde utanç verici bir sayfa olduğunu vurgulayan Çopuroğlu, şunları kaydetti:

"O acı günlerin yıl dönümünde, hafızamız ilk günkü gibi açık, acılarımız ilk günkü gibi tazedir. Ne mutlu bize ki, bu aziz millet artık darbelere boyun eğmeyeceğini, bu alçakça girişimlere geçit vermeyeceğini 15 Temmuz gecesi hem içimizdeki hainlere hem de tüm dünyaya duyurmuştur. 12 Eylül darbesi, demokrasi tarihimizde bir utanç sayfası olarak yer almıştır. Bugün 40.yılında hem darbecileri hem de darbeci zihniyeti bir kez daha kınıyor milli irade ve demokrasimiz için şehit olan vatan evlatlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Rabb'im 12 Eylülleri bir daha yaşatmasın."