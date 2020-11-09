AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu'ndan pazar esnafına ziyaret - Son Dakika

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, pazar esnafını ziyaret etti.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çopuroğlu, Erciyesevler Mahallesi kapalı semt pazar yerindeki esnafı ziyaret etti.

Çopuroğlu, organik ürünlerin satışa sunulduğu pazarda esnafla ve vatandaşlarla sohbet ederek, istek ve taleplerini dinledi.

Çopuroğlu, "Bizler her zaman üretimleri ile şehrimiz ekonomisine katkı sağlayan, yetiştirdikleri yerli ve organik ürünler ile bizlere sağlıklı gıdalar temin eden yerel esnafımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Bu minvalde KAÇEM adıyla yerli ve organik ürünler yetiştirerek satışa sunan esnafımızı ziyaret ederek taleplerini dinledik ve ilgili mercilere ilettik. Bu tür ziyaretlerimize bundan sonra da sıkça devam edeceğiz. Bu vesile ile tüm esnafımıza hayırlı işler diliyoruz."