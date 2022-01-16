AK Parti İl Başkanı Ellibeş'ten Basın Onur Günü ziyaretleri - Son Dakika

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, 16 Ocak Basın Onur Günü dolayısıyla kentte uzun yıllar görev yapan emekli gazetecileri ziyaret etti.

Ellibeş, Atatürk'ün Kocaeli'de düzenlediği ilk basın toplantısının 99. yıl dönümünde gazeteciler Ramazan Buçum (62), Murat Yoldaş (60) ve Asım Yağız'a (50) ziyaretler gerçekleştirdi.

Emekli gazetecilerin Basın Onur Günü'nü tebrik eden Ellibeş, Atatürk'ün ilk ve tek basın toplantısı için İzmit'i seçmesinin önemine değindi.

Ellibeş, bu tarihi günün kentteki gazeteciler ve Kocaeli halkı için gurur kaynağı olduğunu dile getirerek, "Ramazan Buçum, Murat Yoldaş ve Asım Yağız'la gazeteci ve siyasetçi olarak çok uzun yıllar ortak mesaimiz de oldu. Görevlerini ne kadar başarılı ve özveriyle yaptıklarını biliyorum. Bu özel günde onları hatırlamak bizlerin göreviydi. Onlara sağlık, mutluluk diliyorum." ifadelerini kullandı.

Basının demokrasilerin olmazsa olmazı olduğunu vurgulayan Ellibeş, mesleğini ilkeli ve doğru yapan tüm basın mensuplarının her zaman yanında olduklarını kaydetti.