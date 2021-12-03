AK Parti'li Ercik, CHP'nin "miting yeri" açıklamasına ilişkin konuştu - Son Dakika

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, "AK Parti olarak geçmişten bugüne bütün mitinglerimizi diğer partiler gibi yıkılan Tevfik Sırrı Gür Stadı yanı, yani şimdiki Millet Bahçesi yanında gerçekleştirdik. CHP'nin burada sanki kullanma hakkı engellenmiş gibi tüm Türkiye'de algı oluşturmaya çalışması manidardır." dedi.

Ercik, AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan, Zeynep Gül Yılmaz ve Ali Cumhur Taşkın ile Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın katılımıyla partisinin İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

Yarın miting için kente gelecek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, daha gelmeden Mersin'in genleriyle oynadığını belirten Ercik, kimsenin buna hakkı olmadığını aktardı.

Ercik, miting yeri tartışmasıyla ilgili, şöyle konuştu:

"Mersin'de bütün siyasi partiler bilir ki Mersin'in miting alanı yıkılan eski Tevfik Sırrı Gür Stadı'nın yanıdır. Miting alanının yeri belli olmasına rağmen ısrarla Cumhuriyet Meydanı istenmiştir. AK Parti olarak geçmişten bugüne bütün mitinglerimizi diğer partiler gibi yıkılan Tevfik Sırrı Gür Stadı yanı, yani şimdiki Millet Bahçesi yanında gerçekleştirdik. CHP'nin burada sanki kullanma hakkı engellenmiş gibi tüm Türkiye'de algı oluşturmaya çalışması manidardır. Türkiye'ye Mersin üzerinden bir algı oluşturulmaya çalışıldı. Sanki CHP'nin miting isteği engellenmek isteniyormuş gibi Mersin üzerinden mesaj verilmeye başlandı. Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaretinde Mersin'de haksız yere işten çıkarılan işçilerle helalleşme yapacak mı? Helalleşecekse nasıl helalleşecek çok merak ediyoruz. Hem vatandaşı ekmeğinden edeceksiniz hem de helalleşeceksiniz. Yok böyle bir dünya, Mersin'de yarın yapacağınız miting CHP'nin mi, İYİ Parti'nin mi, yoksa HDP'nin mi? CHP İl Başkanı siyasi partileri tek tek gezerek herkesten destek istediğinin ispatı kendi sosyal medya hesabında var."

Ercik, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın büyükşehir belediye meclisi toplantısında yaşananlarla ilgili de algı oluşturmaya çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ali Mahir Başarır'ın 'organize bir şekilde meclisin basılması' diye ifade ettiği konuya gelecek olursak, burada AK Parti Gençlik Kollarının dışarıda olduğu, içeride ise külhanbeylik yapan bir CHP gençlik örgütü söz konusu. Burada hem CHP gençlik kolları genel başkan yardımcısı, gençlik kolları il başkanı, ilçe başkanları ve yönetimleri ile beraber meclis içerisinde ağza alınmayacak ifadeler ve tehditler savurmakta. AK Parti gençlik kolları kongre merkezine giriyor doğru ama toplantı yapılan salonun içerisine hiçbir şekilde girmeleri söz konusu değil. Videoda öyle bir şey yapmışlar ki sanki içeriye zorla girmeye çalışan AK Parti gençlik kolları lanse edilmeye çalışılmış. O gün bütün kargaşayı çıkaran CHP örgütünün ta kendisidir. Zaten AK Parti gençlik kolları gittiğinde olay bitmişti. Polisler oradaydı. Diyorlar ya 'polis müdahale etmedi'. Bizim gençlik kollarımız gittiğinde polis müdahaleyi gerçekleştirmişti. Özellikle tekrar ifade etmek isterim ki CHP'nin gençlik örgütü toplantının yapıldığı salonda zaten huzuru bozmuş durumda."

Ercik, mecliste yaşanan olay anına ilişkin görüntüleri de katılımcılara izletti.