AK Parti İl Başkanı Ercik'ten, CHP'li Başarır'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki - Son Dakika

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Ercik, yazılı açıklamasında, "her zaman hedefine birini alarak yalan, yanlış, hakaret ve iftiralarla sosyal medyada paylaşımlarda bulunan Başarır'ın iftira, hakaret ve yalanlarına hız kesmeden devam ettiğini" belirtti.

Başarır'a tepki gösteren Ercik, şunları kaydetti:

"Şimdi de kalkıp aziz milletimizin iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 'Ulan' diyerek edepten, hayadan yoksun karaktersizce ağza alınmayacak ifadeler kullanıyorsun. Haddini bil Ali Mahir Başarır. Devletimiz tüm kurumlarıyla yangın bölgelerinde milletimizle el ele yangınlarla havadan ve karadan büyük bir özveri ve kararlılıkla mücadele ederken Sen de Ali Mahir Başarır olarak yangınlarla ilgili yalanların ve iftiralarınla, provokatif söylemlerinle buradan siyasi rant elde etmeye çalışıyorsun. Yangının ilk gününden son gününe kadar sahada olan biri olarak bunu özelikle ifade etmek istiyorum; sadece bir gün yangın bölgesine gelerek şov yapıp sosyal medyada paylaşarak milletvekilliği yapılmaz. Oradaki kardeşlerimizin dertleriyle dertlenmediğiniz müddetçe bu millet sana gereken değeri vermeyecektir. Sağa sola saldırarak kendisinin dahi ne yapmak istediği belli olmayan, şovmenlik yapmaya çalışan, edep ve hayadan yoksun bu şahsa CHP Mersin İl Örgütü olarak bir 'Dur' deyin."

Ercik, "Şimdiye kadar edep dahilinde siyaset yapmaya çalıştık. Bundan sonra da AK Parti olarak bu çizgimizi sürdürmeye devam edeceğiz. CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın haddini aşan ifadelerini şiddetle kınıyor, kendisine iade ediyoruz ve takdiri aziz milletimize bırakıyorum." ifadelerini kullandı.