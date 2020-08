AK Parti İl Başkanı Filiz'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesaj - Son Dakika

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Necip Filiz, mesajında, Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olduğunu vurguladı.

Ağustosun Türk milleti açısından "zaferler ayı" olduğunu hatırlatan Filiz, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun her karış toprağı bir büyük kahramanlığa, bir büyük Türk zaferine şahitlik etmiştir. 30 Ağustos 1922 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Türk milletine reva görülen esareti reddederek tarihimizin şanlı zaferlerine yenisini eklemişler ve Türk milletinin gücünü sınamaya çalışanlara tarihi bir ders vermişlerdir. 30 Ağustos, Türk milletinin canını, malını, varını yoğunu ve bütün gücünü ortaya koyarak kurtuluş mücadelesi ile düşman kuvvetlerini tamamen ülkeden çıkararak vatanını kurtardığı zaferin adıdır. 30 Ağustos, kökten yok edilip tarih sahnesinden silinmek istenen ulusumuzun, kendisine biçilen ölüm fermanını yırtıp tarihin çöplüğüne fırlatmasının belgesi, bir dik duruşun destanıdır."

Türk milletinin, 98 yıl önce kazandığı büyük zaferle bağımsızlığına musallat olan emperyalist mihraklara unutamayacakları büyük bir ders verdiğinin vurgulayan Filiz, "Dünya durdukça devleti ile, yurdu ile, birlik, dirlik ve düzeni ile var olacak olan milletimizin, tarihinin her döneminde farklı farklı görünümlerle karşısına çıkan, varlığına, bekasına yönelik tehditlere karşı her zaman muhteşem bir cevabı olmuştur. Her zaman, her şart altında da olacaktır." ifadelerini kullandı.