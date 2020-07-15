AK Parti İl Başkanı Filiz; "Tek yürek olan milletimizin destanıdır" - Son Dakika

AK Parti İl Başkanı Filiz; "Tek yürek olan milletimizin destanıdır"

DENİZLİ (İHA) – AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

DENİZLİ (İHA) – AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

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AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin binlerce yıllık tarihindeki en önemli kırılma noktalarından birisi olan 15 Temmuz hain darbe girişiminin ve o gece yazılan destanın 4. yılının idraki içindeyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti, hükümetimizin kararlı tutumu ve en önemlisi milletimizin devletine ve demokratik iradesine sahip çıkmasıyla bertaraf edilen hain darbe girişimini unutmayacağız. Ne o gece milletimize karşı yapılan ihaneti unutacağız, ne de milletimizin tarih yazan kahramanlığını, devletine ve demokrasiye sahip çıkmak için yazdığı destanı unutturacağız. Türk milleti, asırlar süren şanlı tarihi boyunca sayısız badireler atlatmış, içeriden ve dışarıdan birçok saldırıyı kahramanca göğüslemiş ve onları ne pahasına olursa olsun bertaraf etmesini bilmiştir. Bunlardan biri de 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşadığımız Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen darbe girişimidir.

Aziz milletimizin cesareti, feraseti ve demokrasiye olan inancı sayesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyarak sokakları, caddeleri ve meydanları doldurmasıyla bu hain darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 15 Temmuz gecesinde sokaklara ve meydanlara çıkarak devletine, ülkesinin bölünmez bütünlüğüne, istiklaline canını ortaya koyarak sahip çıkan aziz milletimiz yeni bir Kahramanlık Destanı yazmıştır. 15 Temmuz Silahlı Darbe Teşebbüsünde Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletimizin kararlı duruşu ve aziz milletimizin onurlu mücadelesi hain geceye damgasını vurmuş; Darbe hayalleri kuran, ülke yönetimini zorla ele geçirmek isteyen hainlerin ve onların yurt dışındaki işbirlikçilerinin hevesleri, bir kez daha kursaklarında kalmıştır. Kahraman Türk Milleti bir kez daha tek yürek olduğunda yenilmeyeceğini tüm dünyaya kanıtlamıştır" - DENİZLİ

AK Parti, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 13:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Parti İl Başkanı Filiz; 'Tek yürek olan milletimizin destanıdır' - Son Dakika

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