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AK Parti İl Başkanı Gür, basın mensuplarıyla bir araya geldi
6 saat önce
AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:44 Kaynak: AA
AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Gür, Hakkari Evi'nde düzenlenen programda gazetecilerle sohbet etti, kentin sorunlarına ilişkin önerilerini dinledi.
Kentte yapılacak yatırımlara değinen Gür, daha yaşanabilir bir Hakkari için her kesimin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.
Programa, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Cumhur Demir, AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Birim Başkanı Turan Şimşek de katıldı.
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