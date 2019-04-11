AK Parti İl Başkanı Gür'den Çukurca'ya Ziyaret

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, MHP İl Başkanı Fatih Özbek ve AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Naci Bilici ile Çukurca ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, MHP İl Başkanı Fatih Özbek ve AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Naci Bilici ile Çukurca ilçesini ziyaret etti.



Gür, beraberindekilerle AK Parti İlçe Başkanı Zeki Derin, MHP İlçe Başkanı Mehmet Selim Sevinç, Kaymakam Temel Ayca ve Emniyet Müdürü Oktay Kapsız'ı makamlarında ziyaret etti.



Daha sonra 31 Mart Yerel Seçimleri'nde AK Parti'den Çukurca Belediye Başkanı seçilen Ensar Dündar'ı ziyaret eden Gür, yöre halkına gönül belediyeciliğine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek, Dindar'a başarı diledi.



Halkın yanında olduklarını göstermek için ilçeyi ziyaret ettiklerini ifade eden Gür, "31 Mart seçimleri için Çukurca'dan umutluyduk. Buradan çok güzel sonuçlar bekliyorduk. Rabbim bizleri mahcup etmedi. Asıl zor olan bundan sonra başlıyor. Bundan sonra belediye başkanımız Çukurca halkına daha iyi hizmet verebilmek için çalışmak zorundadır. Çünkü Çukurca halkı üzerine düşeni fazlasıyla yaptı." dedi.



AK Parti İlçe Başkanı Derin de seçimde Cumhur İttifakı adayını teveccüh eden ilçe halkına ve kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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