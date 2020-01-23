AK Parti İl Başkanı Gür esnafın sorunlarını dinledi - Son Dakika
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AK Parti İl Başkanı Gür esnafın sorunlarını dinledi

6 saat önce

AK Parti Batman İl Başkanı A. Akif Gür, kent merkezindeki esnafı ziyaret edip, sorunlarını dinledi.

AK Parti İl Başkanı Gür esnafın sorunlarını dinledi, System.String[]

AK Parti Batman İl Başkanı A. Akif Gür, kent merkezindeki esnafı ziyaret edip, sorunlarını dinledi.


Sedat Özevin Caddesi üzerinde yürüyüş yaparak vatandaşlarla sohbet eden Gür, esnafla görüştü. İş yerlerini tek tek dolaşarak esnafa hayırlı işler dileyen Gür, esnafın ve vatandaşların sorun, istek ve önerileri dinleyip vatandaşlarla samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Gür, her daim sahada olduklarını belirterek, vatandaşların kendilerine karşı olan sevgi ve muhabbetlerini bir kez daha görmüş olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Gür "Vatandaşlarımız her zaman olduğu gibi yine sıcak kanlı ve içten muhabbetliydi. Onlarla olmak, dertleşmek, hasbihal etmek beni çok mutlu ediyor. Hemşerilerimize gösterdikleri ilgi ve muhabbetten dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - BATMAN

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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:22 Kaynak: İHA
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