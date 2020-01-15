AK Parti İl Başkanı Gür, ev ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti İl Başkanı Gür, ev ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika

AK Parti İl Başkanı Gür, ev ziyaretlerinde bulundu

6 saat önce

AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, Seyitler Mahallesinde ev ziyaretlerinde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Gür, ev ziyaretlerinde bulundu, System.String[]

AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, Seyitler Mahallesinde ev ziyaretlerinde bulundu.


Başkan Gür, Merkez İlçe Başkanı Yusuf Bülbül ve teşkilat mensupları, ziyarette mahallelinin sorun ve taleplerini dinledi.


Vatandaşları ziyaret edip dinleyerek istişarelerde bulunmaya devam edeceklerini vurgulayan Gür, yakın zamanda spor salonunun yapılacağı müjdesini verdi.


Halkın sorun ve taleplerinin çözümü için gayret gösterdiklerini ifade eden Gür, millete ve memlekete hizmet etmenin kendileri için büyük bir onur olduğunu vurguladı.

AK Parti, Batman, Gür, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:26 Kaynak: AA
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