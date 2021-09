Başkan Gürkan: "Vaktimizi enerjimizi daha ileriye gitmek için harcayacağız" - Son Dakika

Başkan Gürkan: "Vaktimizi enerjimizi daha ileriye gitmek için harcayacağız"

BURSA - Muhalefetin ve kimi çevrelerin bizi kendi dar ve kısır gündemlerinin içine hapsetme tuzağına hiçbir şekilde düşmeyeceklerini belirten AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Vaktimizi ve enerjimizi kendi çalışmalarımızı daha ileriye taşımak için kullanacağız" dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı 51.Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Toplantıya AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ahmet Zenbilci, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Marmara Bölgesi Koordinatörü İsmail Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, İlçe Belediye Başkanları ve partililer katıldı. Çalan şarkılara eşlik eden parti üyeleriyle ellerindeki bayraklarla salonu bayram yerine çevirdi. İstişare kültürünün, AK Parti'nin başarısının en önemli gücü olduğunu belirten Davut Gürkan, "20 yıldır ülkemize yönelik operasyonların tamamında birlik ve beraberliğimize sahip çıkarak milletimize güven verdik. Mahalle başkanlarımızdan, meclis üyelerimizden ilçe başkanlıklarımıza, il başkanlığımızdan vekillerimize ve genel merkezimize uzanan, en güçlü istişare kanallarımızdan biridir. Bu toplantılar ile sokaklarımızı görür, mahallelerimizi duyar, ilçelerimizi konuşur, ilimize ayna tutarız. Bursa'da 3 milyona, Türkiye'de ise 84 milyonun tamamına refah sağlamak adına çalışmalar yapıyoruz. Son 19 yılda Bursa ile beraber ülkemizin 81 vilayetine kazandırdığımız sayısız eserin, yatırımın, devasa projelerin referansıyla konuşuyoruz. Muhalefet ise, milletimizin değerlerini aşağılamak, nefret siyasetiyle insanımızı kutuplaştırmak istiyor. Bizler tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyerek bir olmayı istiyoruz. Bizler bir büyük davanın sevdalısı insanlar olarak burada bir aradayız. Vaktimizi ve enerjimizi kendi çalışmalarımızı daha ileriye taşımak için kullanacağız. Muhalefetin ve kimi çevrelerin bizi kendi dar ve kısır gündemlerinin içine hapsetme tuzağına hiçbir şekilde düşmeyeceğiz. İşimiz hiçbir zaman kolay olmadı. Bundan sonra da kolay olmayacak. Bizler kuruluşumuzdan bu yana her türlü engelleme çabasına, kapatma davalarına, darbe girişimlerine rağmen milletten aldığı güçle Türkiye'nin gücüne güç katmaya devam ettik, devam edeceğiz" dedi.

AK Parti'nin en büyük belediyesi olmanın sorumluluğu ve hassasiyetiyle hareket ettiklerini belirten Başkan Alinur Aktaş, "Bu noktada ekibimle birlikte taşın altına elimizi değil, gövdemizi koyuyoruz. Partimizin 19 yıllık iktidarında Türkiye'yi her alanda getirdiği seviyeyi görmemek için gözlerini kapatanları, kulaklarını tıkayanları hizmetlerimizle, yeniliklerimizle mahcup etmeye devam edeceğiz. Hizmetlerimizde, çalışmalarımızla onlara da örnek olmayı sürdüreceğiz. Belediyeler, millete hizmet için var. AK Parti'nin eser siyaseti yaparak, örnek alınan bir partidir. Teknolojinin her geçen gün gelişmesiyle hayatın her alanında bir dönüşüm yaşanıyor. Hangi alanda hizmet veriyor olursak olalım, teknolojik gelişmelerden bağımsız ilerlemek artık mümkün değil. Biz de bu doğrultuda, Büyükşehir Belediyemizin dijital dönüşümü çalışmalarına hız verdik. Büyükşehir Belediyesi olarak yerel yönetim anlayışımızı teknolojinin tüm imkanlarından yararlanarak vatandaşlarımıza sunuyoruz. AK Parti'nin yerel yönetim devrimini, teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak sürdürüyor, ülkemizin dijital dönüşümüne bursa olarak güçlü bir şekilde katkı sağlıyoruz" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti'nin bir dava adı olduğunu ve bu başarının tüm partilerin olduğunu söyledi. AK Parti'nin problemden değil çözümlerinden beslendiğini de sözlerine ekleyen Efkan Ala, "Ana muhalefet partisine iktidarın sandıktan geçtiğini öğrettik. İyi bir muhalefetin olması ülkenin menfaatinedir. Bize hep Suriye'de ne işiniz var? Mavi vatanda ne işiniz var? Şurada ne işiniz var? diye soruyorlar. Orta Doğu'da bir masa kurulmuşsa, o masada sizin sandalyeniz yoksa, dikkat edin menüde olabilirsiniz. Biz menüde olmamak için masadayız. Masada olmak içinde sahadayız. Bunu anlamıyorsanız bizim yapacak hiçbir şeyimiz yok" dedi.

Ayrıca gerçekleştirilen interaktif il danışma toplantısıyla Türkiye'de bir ilke imza atıldı. AK Parti'deki dijital dönüşümün en güzel örneklerinden birini sergilenirken, katılım sağlayan tüm salondakilerle etkileşimde bulunuldu.