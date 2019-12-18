AK Parti İl Başkanı Hızlı'dan Gördes, Demirci ve Köprübaşı teşkilatlarına ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti İl Başkanı Hızlı'dan Gördes, Demirci ve Köprübaşı teşkilatlarına ziyaret - Son Dakika

AK Parti İl Başkanı Hızlı'dan Gördes, Demirci ve Köprübaşı teşkilatlarına ziyaret

6 saat önce

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Gördes, Demirci ve Köprübaşı teşkilatlarını ziyaret ederek kongre süreci ve 2023 seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Parti İl Başkanı Hızlı'dan Gördes, Demirci ve Köprübaşı teşkilatlarına ziyaret, System.String[]

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Gördes, Demirci ve Köprübaşı teşkilatlarını ziyaret ederek kongre süreci ve 2023 seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Parti Demirci İlçe Başkanlığı ziyaretinde konuşan Hızlı, kongreleri birlik ve beraberlik içinde yapacaklarını söyledi.

Hızlı, her daim sahada vatandaşlarla birlikte olacaklarını belirterek, "Belediye başkanımız çok başarılı çalışmalar yapıyor. Demirci'ye 3 bakanın ziyareti programında ilçenin yatırımları ve talepleri en üst düzeyde iletildi. Demirci'nin bakanı olması bir şans. Yeni bir sürece giriyoruz. Kongre sürecimiz başlıyor. Bu süreç bir yenilenme sürecidir. Manisa İl Başkanlığı olarak tüm ilçelerimiz ile birlik ve beraberlik içinde kongrelerimizi ahenk içinde tamamlayacağız. Her seçim önemli olduğu kadar 2023 seçimle çok daha önem arz ediyor. Hızla 2023 seçimlerine hazırlanacak, Türkiye'nin kalkınma ve istikrarlı yürüyüşü devam edecek." dedi.

İl Başkanı Salih Hızlı, daha sonra Demirci Belediyesine geçerek Belediye Başkanı Selami Selçuk'u makamında ziyaret etti.

Köprübaşı, AK Parti, Demirci, Gördes, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti içinden ayrılan isimlere ilişkin ilk yorum: CHP ağzıyla konuşuyorlar
İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: "Demokrasiyi işler kılmak için her türlü fedakarlığı yapacağız" Ahmet Davutoğlu'ndan Devlet Bahçeli'nin yeni partilerle ilgili "Dışarıdakilerin kuklaları" sözlerine yanıt Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Ali Babacan'ın TV kanalı alacağı iddia edildi

Son Dakika Haberleri
23:27 ABD Başkanı Trump'a yönelik azil maddelerinin oylanacağı tarihi oturum başladı - Son Dakika Haber
23:26 Elazığ'da otomobil alev alev yandı - Son Dakika Haber
23:24 Ayvalık'ta 76 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı - Son Dakika Haber
23:21 Evi silahla tarayıp kayıplara karıştılar - Son Dakika Haber
23:08 Öğrenci servisi kazasındaki ölü sayısı 2'ye çıktı - Son Dakika Haber
22:50 Öğrenci servisi kazasından bir acı haber daha geldi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 23:39:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti İl Başkanı Hızlı'dan Gördes, Demirci ve Köprübaşı teşkilatlarına ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]