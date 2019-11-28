AK Parti İl Başkanı Hızlı'dan Vali Deniz'e ziyaret
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Genel Merkez tarafından AK Parti Manisa İl Başkanlığına atanan Salih Hızlı, Yönetim Kurulu Üyeleri eşliğinde Vali Ahmet Deniz'i ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:05 Kaynak: İHA
Genel Merkez tarafından AK Parti Manisa İl Başkanlığına atanan Salih Hızlı, Yönetim Kurulu Üyeleri eşliğinde Vali Ahmet Deniz'i ziyaret etti.
Kısa bir süre önce AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli'nin istifa etmesinin ardından partisinin genel merkezi tarafından İl Başkanlığı görevine atanan Salih Hızlı, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Vali Ahmet Deniz'i ziyaret etti. Heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Deniz, Başkan Hızlı ve Yönetim Kurulu Üyelerine görevlerinde başarılar diledi. Başkan Hızlı da Manisa için el birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti. - MANİSA
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