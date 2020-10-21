AK Parti İl Başkanı İba: "1 üye de sen getir' çağrısına gelen desteklerden memnunuz" - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, "1 milyon yeni üye" programı kapsamında partiye yeni üyelerin katılmaya başladığını bildirdi.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, "1 üye de sen getir" kampanyasının başarılı şekilde sürdüğünü belirtti.

AK Parti Edirne İl Başkanı İba, kasım ayı sonuna kadar 1 milyon yeni üye hedefine Edirne'den gerekli desteği vereceklerini vurguladı.

Partiye katılımların hızlandığını aktaran İba, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genişletilmiş il başkanları toplantısında kasım ayının sonuna kadar istediği 1 milyon yeni üye çalışmaları Edirne'de hızlandı. '1 üye de sen getir' çağrısına gelen desteklerden memnunuz." ifadelerini kullandı.