AK Parti İl Başkanı İba 141. Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katıldı - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti 141. Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katıldı.

İl Başkanı İba, toplantının ardından AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce ve AK Parti Edirne Gençlik Kolları Başkanı Burak Cambaz ile TBMM'ye geçti.

AK Parti heyeti burada, TBMM KEFEK Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile görüştü.

Aksal, Edirne'den gelen heyeti makamında ağırladı.