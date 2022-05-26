AK Parti İl Başkanı İba, 27 Mayıs Darbesi'nin Türk demokrasi tarihine kara leke olarak geçtiğini belirtti

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 27 Mayıs 1960 Darbesi'nin Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen bir olay olduğunu bildirdi.

İba, 27 Mayıs Darbesi'nin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu rahmet ve saygıyla andığını belirtti.

Türk siyasi tarihinin en karanlık günlerinden birinin 27 Mayıs olduğunu aktaran İba, böyle günlerin bir daha yaşanmaması ve vicdanlara açtığı derin yaranın unutulmaması adına çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Demokrasiye sahip çıkmanın vatan borcu olduğunu bildiren İba, şunları kaydetti:

"Ülkemizin demokrasi yolunda yaşamış olduğu ağır darbe ve ihanetlerden biri olan 27 Mayıs Darbesi'ni bundan 62 yıl önce düzenleyenler, yakın geçmişimizde de 15 Temmuz darbe girişimi ile vatana ihanet etmeye çalışmış ancak milletimizin iradesine sahip çıkma gücü ve güçlü milli irademizin sayesinde çok şükür ki bu amaçlarına ulaşamamışlardır.

Milletimiz demokrasiden asla ödün vermeyecek, 27 Mayıs Darbesi'nin vicdanlarımızda açtığı derin yaraları, merhum Başbakanımız Adnan Menderes ile yol arkadaşları Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu rahmetle anmayı asla bırakmayacaktır."