AK Parti İl Başkanı İba bakanlıklarda ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Başkanı İba, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Dr. Mehmet Selim Bağlı'yı makamlarında ziyaret etti.

İl Başkanı İba, ziyaretlerde Edirne'de yapımı devam eden proje ve yatırımlarla ilgili talepleri iletti.