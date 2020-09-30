AK Parti İl Başkanı İba: "Bulgaristan, Türkiye'ye gelenlere karantina uygulamayacak" - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Bulgaristan'ın, Türkiye'ye gelen vatandaşlara PCR testi ve 14 günlük karantina kuralını uygulamamaya devam edeceğini bildirdi.

İl Başkanı İba, yaptığı yazılı açıklamada, Bulgaristan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini 1 Eylül itibarıyla esnetmesinin ardından Edirne'ye binlerce Bulgar turist geldiğini belirtti.

Bu kapsamda yaşanan turist yoğunluğunun esnafın yüzünü güldürdüğünü aktaran İba, salgında büyük dalgalanmalar yaşanmadığı sürece sınır kapılarının açık kalmaya devam edeceğini, PCR testi ve 14 günlük karantina zorunluluğunun uygulanmayacağını bildirdi.

Kararın karşılıklı görüşmeler neticesinde alındığını belirten İba, şu ifadeleri kullandı:

"Komşu Bulgaristan 1 Eylül'den itibaren Türkiye'den gelenlere PCR testi ve 14 günlük karantina uygulanmaması durumunu uzattı. Salgında olağan dışı bir artış söz konusu olmadığı takdirde Bulgaristan, Türkiye'ye gelen vatandaşlara PCR testi ve 14 günlük karantina kuralını uygulamayacaktır.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan günübirlik Edirne'ye gelmelerinde herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Tek temennimiz Kovid-19 salgının biran önce dünyadan kalkmasıdır. Salgın tedbirlerine uyan Edirneli hemşehrilerime teşekkür ediyorum."